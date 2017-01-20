560 مليون سنتيم تكلفة الضحية الواحدة من حوادث المرور





بعدما ارتقت الجزائر سلبيا لتصبح من بين أبرز دول العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية من حيث عدد ضحايا حوادث المرور ، والتي تروح ضحيتها عائلات بأكملها و آلاف الأشخاص الذين يدفعون ثمن التهور في السياقة أو تهور غيرهم من السائقين، ما يتسبب في حصيلة ثقيلة تفوق الألف ضحية سنويا.

القارو نجيب

حيث بلغ عدد ضحايا المرور في إحصائيات الأمن العمومي عبر التراب الوطني لوحده أكثر من 800 ضحية لقيت حتفها جراء حوادث مميتة في الطرقات الجزائرية و التي يبقى التهور و السرعة الزائدة و التجاوزات الخطيرة من بين أبرز أسبابها، هذا و في أرقام كشفتها مصالح درك ولاية عنابة عن نشاطها و محاربتها للمتسبب الأول في الوفيات بالجزائر ،كشفت ذات المصالح عن رقم مهول تكلفه هذه الحوادث حيث تم الكشف عن كون الضحية المتوفاة الواحدة من ضحايا حوادث المرور تكلف الخزينة العمومية 560 مليون سنتيم بين علاج و تعويضات عن الوفاة و خسائر السيارات و غيرها ، ما يجعل القيمة المالية السنوية لهذه الحوادث تقدر بمئات ملايير سنتيم ، فيما يكلف المصاب بجروح متفاوتة قيمة 17 مليون سنتيم وهو ما يجعل إرهاب الطرقات بالإضافة إلى كونه سببا في التيتيم و إزهاق أرواح الجزائريين، مكلفا ماديا بصورة كبيرة ، ما يجعل التوعية بخصوصه و التكفل بتهيئة الطرقات العمومية و سن قوانين صارمة لمعاقبة المتجاوزين ضرورة ملحة.