ربط أكثر من 1400 منزل بالغاز الطبيعي بقالمة

أشرفت بحر الأسبوع والي ولاية قالمة السيدة فاطمة الزهراء رايس بمعية الرئيس المدير العام لمجمع سونالغاز السيد مصطفى قيطوني ووفد يتكون من الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق و كذا إطارات بفروع المجمع، بزيارة عمل و تفقد ، حيث تدخل هذه الزيارة الميدانية في إطار تفقد و تدشين المنشآت الكهربائية و الغازية و كذا بعض الهياكل و المرافق.حيث كانت أول نقطة في البرنامج تدشين المقر الجديد للوكالة التجارية ببوشقوف التي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية و توفير أفضل الظروف لاستقبال الزبائن ، كما قام المدير العام بتدشين الوكالة التجارية ماونة المتواجدة ببلدية قالمة، لينتقل بعدها الوفد إلى منطقة الدخرج الريفية أين أشرف الرئيس المدير العام للمجمع على وضع ربط مشتة الدخرج (حوامري) المتواجدة ببلدية بوشقوف بالكهرباء و بلغت تكلفة المشروع 12.535.910 دج بطول شبكة 2.6 كم ، كما تمت عملية تفقد للمحول الكهربائي الرئيسي بالناظور ، و استغل الوفد الفرصة لربط بالغاز الطبيعي لحوالي 1427 منزل ببلدية بني مزلين عواشرية و الناظور بتكلفة تصل إلى حوالي 183.419.214 دج بطول شبكة 47 كم، كما تم أيضا وضع الغاز الطبيعي حيز الخدمة في عين رقادة كيفان العسل و بكوش أحمد و قدرت قيمة المشروع 3.402.980.777 دج بطول شبكة 35 كم و كانت آخر المحطات لهذه الزيارة الرسمية عين عمارة أين تم ربط البناءات الريفية بالكهرباء حيث تكلفة العملية 6.287.143.78 دج طول الشبكة 2 كم أما عدد التوصيلات 40 توصيلة.

ل.عزالدين