الثلوج تمنع أعوان سونلغاز من إعادة الكهرباء إلى بلدية ايراقن





م. مسعود

عادت الحياة إلى أغلب المناطق الجبلية بولاية جيجل أمس الجمعة بعد تمكن مصالح الأشغال العمومية من فتح أغلب الطرقات التي قطعتها الثلوج والوصول إلى أغلب المداشر والقرى التي غطاها الساحر الأبيض والتي ظلت تقاوم العزلة لمدة قاربت أسبوع كامل . وقد مكنت جهود مصالح الأشغال العمومية إلى غاية أمس من فك العزلة عن 90 بالمائة من المناطق المحاصرة سيما بالبلديات التي تضررت أكثر من غيرها من التساقطات الثلجية الأخيرة على غرار ايراقن ، سلمى ، أولاد عسكر ، برج الطهر ، أولاد رابح ، أغبالة ، الشحنة ، جيملة وبني ياجيس ، حيث نجحت هذه المصالح في فتح أغلب الطرقات المؤدية إلى هذه البلديات مستغلة تحسن الظروف المناخية ، كما تمكنت آليات أشغال العمومية من فتح الطريقين الوطنيين رقم (77و105) وإعادة التواصل مع ولايتي ميلة وسطيف عبر هذين الطريقين اللذين ظلا رهن الغلق لمدة أربعة أيام متتالية بعدما فاق سمك الثلوج ببعض محاورهما المتر ونصف ولو أن كل هذا لم يمنع من تواصل معاناة سكان بعض المناطق الجبلية بجيجل خصوصا ببلدية أولاد رابح التي وصل الأمر بمسؤولها الأول إلى حد المطالبة بالاستنجاد بالمروحيات من أجل إيصال الغذاء لسكان بعض المناطق التي بقيت محاصرة بين الثلوج سيما على مستوى محور بوطويل / تافرطاس . إلى ذلك ظلت الجهود متواصلة إلى غاية أمس من أجل إعادة الكهرباء إلى بلدية ايراقن سويسي بعدما فشل أعوان مؤسسة سونلغاز في إصلاح الأعطاب التي مست الشبكة الكهربائية بهذه البلدية نتيجة كثافة الثلوج وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي فاق سمك الثلوج بها المتر و(20) سنتمترا وهو ما جعل الظلام يخيّم على البلدية الحدودية لليوم الرابع في ظل وعود مسؤولي مؤسسة سونلغاز بفعل كل ما يلزم من أجل إصلاح الأعطاب التي مست المولد الرئيسي الذي يزود هذه الأخيرة بالكهرباء .