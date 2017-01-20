الدرك يفتح تحقيقات بشأن شركات وهمية للنصب والاحتيال

أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بجيجل المقدم عاشور على مباشرة مصالحه لتحقيقات معمقة بشأن نشاط بعض الشركات الوهمية التي تنشط بإقليم ولاية جيجل والتي تمكنت من النصب على عدة أشخاص وسلبهم أموال معتبرة ومن بينهم شخصيات نافذة وأساتذة جامعيين وهي القضية التي سبق « لـ آخر ساعة» وأن تطرقت إليها في عدد سابق .وأكد قائد المجموعة الولائية في رده على سؤال متعلق بقضية شركات المراهنات وتجارة الأموال التي تمكنت من إقامة فروع لها بجيجل تحت تسميات مختلفة والإيقاع بعدد من الأشخاص بـأن مصالح الدرك قررت فتح تحقيقات بشأن هذه التجاوزات وذلك رغم اعتراف المتحدث بأن مصالحه لم تتلق شكاوي رسمية من قبل ضحايا هذه الشركات وهو ما لن يمنعنا يقول المتحدث من متابعة الملف بحكم ما بات يشكله من تهديد لمختلف شرائح المجتمع . وكانت قضية شركات تجارة الأموال قد تم تفجيرها قبل نحو شهرين من الآن بعد تمكن مجموعة يقودها شاب في العقد الثالث من النصب على عدد معتبر من المقاولين وأصحاب المال الوفير بولاية جيجل من خلال إقناعهم بضخ جزء من أموالهم في حسابات بنكية تحوم حولها الكثير من الشكوك على أمل استثمارها في مشاريع مربحة مقابل استفادة هؤلاء من جزء من الأرباح وهي الحيلة التي انطلت على الكثير ممن وصلتهم هذه العروض بواسطة وسطاء مجهولي الهوية سيما بعد أن منحوا وصل يثبت قيمة المبالغ التي قاموا بصبها في هذه الحسابات قبل أن يتبين بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عملية نصب واحتيال انطلت على الكثيرين بمن فيهم ثلاثة أساتذة جامعيين .

م. مسعود