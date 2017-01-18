الرئيس بوتفليقة يكلف السيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة

18.01.2017

 


كلف رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس  الأربعاء وزير السكن و العمران و المدينة  عبد المجيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب السيد بختي بلعايب الذي يخضع للعلاج  حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "كلف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  اليوم السيد عبد المجيد تبون  وزير السكن و العمران و المدينة بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب السيد بختي بلعايب الذي يخضع للعلاج".

  • email إرسل إلى صديق
  • print نسخة صالحة للطباعة

تعليقات (0 منشور) :

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك