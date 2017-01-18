الرئيس بوتفليقة يكلف السيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة





كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب السيد بختي بلعايب الذي يخضع للعلاج حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "كلف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السيد عبد المجيد تبون وزير السكن و العمران و المدينة بضمان نيابة وزارة التجارة خلال فترة غياب السيد بختي بلعايب الذي يخضع للعلاج".