صب رواتب مستخلفي قطاع التربية بعنابة





تم يوم أمس صب رواتب و مخلفات أجور ومنح المردودية للأساتذة المستخلفين الذين عملوا عن طريق الاستخلاف سواء حول منصب شاغر أو إجازات مرضية في السنة السابقة و الأشهر الماضية بالمؤسسات التربوية لولاية عنابة ، حيث و بعد أن تم إنهاء الإجراءات اللازمة و بعد تلقي مديرية التربية للغلاف المالي اللازم تمت تسوية عدد معتبر من ملفات الأساتذة و يتعلق الأمر بـ 208 أستاذ متوسط و 95 أستاذ ابتدائي عملوا على مناصب شاغرة بالإضافة لمنح المردودية لأكثر من 400 أستاذ عملوا بمناصب إجازات مرضية ، و يأتي ذلك في إطار حل كل العقبات في أقرب الآجال و تسوية المخلفات المالية للمستخلفين كاملة و العمل على التطبيق المباشر للبرنامج البيداغوجي الذي تعمل مديرية التربية لعنابة على تطبيقه.ويجدر بالذكر أن «آخر ساعة« كانت السباقة في الكشف عن تسوية المخلفات المالية للمستخلفين خلال الشهر الجاري في أعداد سابقة.