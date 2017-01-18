اختناق 27 شخصا بغاز أول أوكسيد الكربون يخلف هلاك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة





أحمد زهار

خلف الاضطراب الجوي الأخير المصحوب بتهاطل كميات معتبرة من الأمطار والثلوج عبر بلديات ولاية أم البواقي خلال اليومين الماضيين سقوط 03 قتلى وإصابة 24 آخرين بحالات اختناق جراء تسرب الغازات المنبعثة من وسائل التدفئة وحالة انفجار قارورة غاز البروبان .وفي هذا السياق عاش سكان حي حبيبة بوغازي بلدية عين كرشة أجواء من الحزن والأسى اثر سماعهم خبر اختناق عائلة من 06 أفراد بغاز أول أوكسيد الكربون خلف وفاة ثلاثة أشخاص ويتعلق الأمر بكل من (ق.ر) يبلغ من العمر 45 سنة (ق.أ) تبلغ من العمر 14 سنة (ق.ر) تبلغ من العمر 10 سنوات بينما أصيب (ب.ك) تبلغ من العمر 36 سنة (ق.ع.ر) يبلغ من العمر 30 سنة (ق.ه) تبلغ من العمر عامين بحالات حرجة استدعى الأمر نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى سليمان عميرات عين مليلة.من جهتها مصالح الحماية المدنية بعين مليلة تدخلت لأجل إسعاف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (السنتين و35 سنة ) تعرضوا لحالة اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون بحي أول نوفمبر بلدية عين مليلة ليتم إجلاؤهم إلى مستشفى عين مليلة .بينما شهد حي 217 سكن بعاصمة الولاية أم البواقي حادث اختناق 03 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أوكسيد الكربون ويتعلق الأمر بكل من (ع.ب) يبلغ من العمر 46 سنة (ع.ت.س) تبلغ من العمر03 سنوات (ب.ز) تبلغ من العمر 42 سنة. ليتم تحويلهم من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى محمد بوضياف .وبحي 603 سكن عين البيضاء تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعاف فتاتين ويتعلق الأمر بكل من (س .ح. ا) 22 سنة ( س ن هـ) 16 سنة لهما ضيق في التنفس. جراء استنشاقهما غاز المدينة أين قدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة ليتم نقلهما إلى مستشفى عين البيضاء .ودائما بعين البيضاء أين تدخلت ذات المصالح لأجل تسرب غاز البروبان من صهريج سعته 27000 لتر ، بوحدة تعبئة قارورات الغاز بلدية عين البيضاء .أدى إلى إصابة 04 أشخاص وهم( ب ي) 43 سنة له إصابة في الكفين نتيجة ملامسة غاز البروبان.(ع ع) 47 سنة له إصابة في الفخذ نتيجة ملامسة غاز البروبان.(م ع )36 سنة له ضيق في التنفس ( ي م ش) 47 سنة له إصابة في الكف نتيجة ملامسة غاز البروبان. ليتم إسعافهم بعين المكان قبل أن ينقلوا إلى مستشفى عين البيضاء. وبفكرينة تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل حادث انفجار قارورة غاز البوتان داخل مستودع لتربية الدواجن بالمكان المسمى لمزارة الكحلة ، مشتة أولاد لطيفة بلدية فكرينة.خلف إصابة المسمى (س.م) له جروح طفيفة في الوجه .تم إسعافه بعين المكان ونقل إلى العيادة المتعددة الخدمات فكرينة .كما خلف الحادث نفوق 382 كتكوت من أصل 3800 التي كانت بالمستودع مع تسجيل انهيار جداره وسقوط جزء من السقف هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بعاصمة الولاية أم البواقي صباح يوم أمس لأجل اختناق عائلة متكونة من 06 أفراد بحي السعادة ويتعلق الأمر بكل (م ص) 56 سنة له آلام في الرأس/السيدة (س ح) 43 سنة لها آلام في الرأس وضيق في التنفس / الطفلة (ص م )07 سنوات في حالة صدمة / الطفل (ن ص) 10 سنوات له صعوبة في التنفس / (ح ص) 21 سنة حالته مستقرة / الطفل (ص.ت. د) 03 سنوات حالته مستقرة .ليتم إسعافهم بعين المكان وتحويلهم إلى مستشفى محمد بوضياف.