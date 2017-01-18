انقطاعات في التيار الكهربائي و ندرة في الحليب بسبب الثلوج بقسنطينة

مديرية الأشغال العمومية تفتح سبع دور للصيانة عبر كافة تراب ولاية قسنطينة لاستقبال المسافرين في هذه الظروف الجوية الاستثنائية لتتدخل هذه الاخيرة لإصلاح الأعطاب الكهربائية من قبل فرق سونلغاز بقرية “كحالشة كبار” ببلدية عين عبيد وبواد حميميم بالخروب، وببلدية عين اسمارة فيما سيتم التدخل في بكيرة بحامة بوزيان وفي المريج وفي قرية المجابرية وقرية ميهوبي بزيغود يوسف لإصلاح العطب المسجل في التيار الكهربائي. واتخذت شركة نفطال جميع التدابير اللازمة لتوزيع غاز البوتان حسب الحاجيات المعبر عنها ببلديتي ابن زياد ومسعود بوجريو ومنطقة الباردة بجبل الوحش. وفي نفس السياق قد تم تزويد جميع محطات البنزين بولاية قسنطينة في ظروف عادية ولم يسجل أي انقطاع وفيما يتعلق بتموين المواطنين بالمواد الغذائية فقد وجهت مديرية التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار بقسنطينة نداء عن طريق الإذاعة الوطنية بقسنطينة لمواصلة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين على إثر تساقط الثلوج، فيما عملت وحدات إنتاج الحليب والدقيق بصفة عادية حيث تم توزيع 249200 لتر من الحليب المعقم نهار اليوم فيما تم تدارك التذبذب في عملية توزيع مادة الحليب في مناطق علي منجلي وعين عبيد.

ع.العبودي