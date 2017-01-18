إسعاف 125 شخصا و التكفل بـ 100 متشرد و تقديم 220 وجبة

سجلت مصالح الحماية المدنية عديد الإصابات بسبب تساقط الثلوج وموجة البرد والسقيع التي شهدتها ولاية قسنطينة حيث قدمت إسعافات لـ 125 مواطنا ومواطنة تعرضوا للسقوط جراء تراكم الجليد، فيما سخرت أجهزة إسعافات بـ 16 نقطة عبر ولاية قسنطينة و 22 سيارة إسعاف مجهزة. كما سجلت مصالح النشاط الاجتماعي تدخلات للتكفل بـ 100 شخص تم إسعافهم منهم 9 تم إيواؤهم على مستوى ديار الرحمة، وقدم للعدد الباقي الألبسة والأغطية ووجبات ساخنة كما سهرت مصالح الأمن لولاية قسنطينة ومصالح الولاية على تقديم 220 وجبة ساخنة للمسافرين بالمحطتين الشرقية والغربية ومحطة السكة الحديدية.

ع.العبودي