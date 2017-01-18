فيما قدر سعر الطماطم بـ 200 دج والبطاطا بـ 70 دج

أسعار الخضر تواصل ارتفاعها بسبب التقلبات الجوية

18.01.2017

 


واصلت أمس أسعار الخضر والفواكه بأسواق التجزئة بولاية عنابة ارتفاعها بسبب الأمطار والتقلبات الجوية التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد والتي منعت الفلاحين من القيام بعملية جني المنتوج الفلاحي من مزارعهم والأراضي وناهيك عن غلق الطرقات جراء الثلوج وتوقف حركة التمويل بالمنتوجات الفلاحية من طرف الموزعين وخلال قيامنا بجولة استطلاعية فقد وصل سعر البطاطا إلى حدود 70 دج والطماطم بـ 200 دج بينما كانا سعرهما مع بداية الاضطراب 60 دج  بالنسبة للبطاطا و160 دج بالنسبة للطماطم وتلك الزيادات جديدة فيوميا يعرف السعر زيادات جراء استمرار التقلبات الجوية وسعر الفاصولياء الخضراء 300 دج بينما كانت في الأيام القليلة ومع بداية الاضطراب ما بين 250 دج و260 دج والخس بـ 150 دج والجزر بـ 100 دج والجلبانة بـ 200 دج للكيلوغرام الواحد وقد أرجع التجار السبب إلى تقلبات الأحوال الجوية التي صعبت على الفلاحين عملية جني المحصول وبالتالي نقص المنتوج المعروض وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التهاب الأسعار.

 

حورية فارح   

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