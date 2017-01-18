35 قتيلا حصيلة إرهاب الطرقات بجيجل

م.مسعود

نشط العقيد عاشور هامل قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بجيجل مساء أمس الأول ندوة صحفية بمقر المجموعة خصصها لاستعراض حصيلة مختلف الوحدات خلال السنة الماضية 2016 وهي المناسبة التي كشف خلالها المسؤول الأول عن جهاز الدرك بجيجل وبالأرقام ما حققته مختلف وحدات الدرك خلال هذه الفترة سيما ما يتعلق بمحاربة الجريمة وكذا مافيا الرمال التي باتت التحدي الأول لمصالح الأمن بالولاية .وخلال هذه الندوة كشف العقيد عاشور هامل عن ارتفاع ملحوظ في حوادث المرور بإقليم الولاية خلال سنة 2016 قياسا بالسنة التي قبلها حيث ارتفع عدد الحوادث بشكل واضح رغم الجهود التي بذلت للحد من إرهاب الطرقات بإقليم الولاية ما تسبب في سقوط 35 ضحية أي بزائد ستة ضحايا عن 2015 والحال كذلك بالنسبة لعدد الجرحى الذي سجل بدوره زيادة تقدر بأكثر من 6 في المائة . كما استعرض قائد المجموعة الولائية ما تحقق في الميدان بخصوص محاربة الجريمة وكذا مافيا الرمال حيث مكنت جهود مختلف أجهزة الدرك من توقيف العديد من المجرمين وتفكيك العديد من العصابات من غرب الولاية إلى شرقها ، ناهيك عن توقيف العشرات من المتهمين والذين تستحوذ فئة الشباب على القسط الوافر منهم ، وحاز ملف نهب الرمال على قسط مهم من مداخلة قائد المجموعة الولائية للدرك بجيجل الذي أعطى بالأرقام حصيلة الحرب التي خاضتها وتخوضها مختلف وحداته ضد عصابات تهريب الرمال وهي الحرب التي مكنت من وضع حد لنشاط عشرات المهربين وحجز عشرات الشاحنات على مستوى الشريط الساحلي للولاية ولو أن المتحدث اعترف بـأن هذا الملف وكذا ملف الجريمة بمختلف أنواعها يبقى يشكل تحديا كبيرا لمختلف الوحدات التي تشتغل ليل نهار حسبه من أجل ردع المتورطين في هكذا جرائم رغم صعوبة المأمورية واتساع رقعة الولاية التي يغلب عليها الطابع الجبلي.