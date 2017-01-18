موجة البرد ترفع معدل استهلاك غاز البوتان بـ 64 بالمئة

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كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن موجة البرد القارس التي اجتاحت مختلف ولايات الوطن رفعت نسبة استهلاك غاز البوتان إلى 64 بالمئة في ظرف قياسي فيما لجأت العديد من العائلات إلى استعمال الحطب خاصة بالمناطق التي كستها الثلوج لمواجهة الأزمة الحادة والمضاربين بقارورات غاز البوتان. وذلك تزامنا مع تزويد شركة نفطال مختلف نقاط البيع المعتمدة بمحطات البنزين بأكثر من 1,2 مليون قارورة لتغطية الطلب المتزايد حيث كشف المدير العام للشركة بأن معدل بيع غاز البوتان ارتفع إلى ما بين 350 و 400 قارورة في اليوم خلال 48 ساعة فقط وما بين 600 و 700 قارورة خلال موجة البرد الأخيرة التي اجتاحت البلاد وعلى إثر ذلك يضيف ذات المصدر في تصريحات سابقة بأنه تم تنصيب خلية اتصال ومتابعة لمراقبة ومتابعة عملية التوزيع مؤكدا في ذات السياق بأن نفطال اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة نقص التزويد بقارورات غاز البوتان خلال الأيام القادمة وطيلة موجة البرد التي ينتظر أن تضرب الجزائر خلال الأيام القادمة مرجعا الأزمة إلى الإستراتيجية التي تم تسطيرها في وقت سابق والتي حددت على إثرها تأثيرات الأسعار حسب نسبة الاستهلاك التي شهدت تراجعا خلال السنوات الأخيرة خاصة سنة 2016 وذلك وفقا لبرنامج أو مخطط الوزارة. علما أن مصادر مطلعة تؤكد بأن سبب نقص قارورات غاز البوتان وارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى المضاربة الممارسة من قبل بعض أو أغلب التجار حيث أقدموا على احتكار عملية البيع بعدما استولوا على أغلب الكميات المعروضة بمختلف نقاط البيع وإعادة بيعها حسب الطلب. علما أن أغلب العائلات لجئت لاستعمال الحطب كبديل للغاز للحصول على التدفئة طيلة أيام موجة البرد الشديد التي تمر بها الجزائر.

بوسعادة فتيحة