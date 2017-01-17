“تخصيص 200 نقطة لبيع “الحمص” والعدس” بأسعار معقولة”

أكد المدير العام للديوان المهني للحبوب “ محمد بلعبدي” انه تم تخصيص200 نقطة على مستوى جميع ولايات الوطن الـ 48 وذلك لبيع مختلف أنواع الباقوليات على غرار (الحمص، العدس، اللوبيا ) بأثمان معقولة للمستهلك مباشرة. مشيرا إلى وجود 33 مزرعة نموذجية إلى جانب فتح العديد من التعاونيات في مجال البقوليات.كما أعلن ذات المسؤول في تصريح (إذاعي ) أمس الثلاثاء عن تسويق قرابة 2 مليون و200 قنطار من البذور وتزال هذه العملية متواصلة.وبخصوص جديد هذه السنة في إطار حملة الحرث والبذر كشفت عن إدخال المكننة التي قال عنها بأنه ساعدت على اقتصاد كمية البذور التي تم زرعها وتفادي التبذير إلى جانب أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الفلاحة لامتصاص أراضي البور من خلال توسيع مساحة الأراضي المزروعة كما أضاف أنه هناك برنامج لتخصيص مساحات كبيرة في الهضاب العليا لزراعة العدس وبخصوص عملية وضع الأسمدة عل التربة أشار المتحدث ذاته إلى انه حاليا تم تخصيص مليون قنطار من الأسمدة الفوسفاتية وتحضير 500 ألف من الأسمدة الآزوتية والعملية متواصلة لتوفير هذا النوع من الأسمدة على مستوى كل التعاونيات.

عادل أمين