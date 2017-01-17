موجة برد قارس تضرب الجزائر ابتداء من يوم الجمعة





بوسعادة فتيحة

تشهد المناطق الشمالية للوطن موجة برد قاص تنخفض على إثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بأغلب الولايات المعنية جراء تسرب هواء بارد من القطب الشمالي ابتداء من يوم الجمعة.وتكون موجة البرد التي ستضرب الجزائر نهاية الأسبوع الأشد برودة منذ بداية فصل الشتاء كون الهواء مثقل بكميات كبيرة من الثلوج التي ينتظر أن تتساقط حتى بالولايات المنخفضة وذلك حسب نشرية خاصة أعلنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالعاصمة يحذر خلالها من موجة البرد القارس القادمة ّإلى الجزائر على غرار باقي الموجات الشديدة البرودة المسجلة خلال الأيام الفارطة إلى جانب تساقط كميات معتبرة من الأمطار تصل إلى 60 و80 ملم محليا بالنسبة لبعض الولايات الشرقية خاصة جيجل وسكيكدة، عنابة والطارف.فيما تنتظر أن تصل الثلوج إلى المناطق المنخفضة بسبب البرودة الشديدة التي تصل إلى ما دون الصفر درجة بالسواحل خلال ساعات النهار فيما تنخفض إلى 3 درجات تحت الصفر خلال ساعات الليل وتصل إلى 5 درجات تحت الصفر ببعض المناطق فيما تنخفض إلى ما دون ذلك بالمناطق الداخلية التي ينتظر أن تتعدى سمك الثلوج بها الستة أمتار بالنسبة للمناطق الجبلية التي يزيد علوها عن 600 متر.وتأتي الظروف الجوية القاسية المسجلة في فصل الشتاء الجاري في ظل الظروف القاسية التي تعيشها أغلب العائلات الجزائرية بالمناطق الجبلية وحتى المناطق النائية بسبب عدم توفير التغطية الشاملة بغاز المدينة وكذا الندرة الحادة في قارورات غاز البوتان بأغلب ولايات الوطن حيث يبلغ سعر القارورة الواحدة بالأسواق السوداء 600 دج للقارورة الواحدة بسبب موجة البرد الشديدة.