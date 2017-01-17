الثلوج تقطع الطرق وتعزل القرى الجبلية وتغمر الأراضي الزراعية





تسببت كميات الثلوج التي تساقطت على ولايات شرق ووسط البلاد مند مطلع الأسبوع الجاري في قطع العديد من الطرق الوطنية والولائية إلى جانب تعطيل نشاط المؤسسات التربوية الموجودة في المناطق المعزولة بالعديد من الولايات نتيجة استمرار تساقط الثلوج.

عادل أمين

فضلا عن أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غطتها الثلوج الأمر الذي بات يهدد بإتلاف المحاصيل الزراعية وتكبد الفلاحين لخسائر معتبرة. ويشار أن مصالح الأرصاد الجوية في نشرة خاصة كانت قد أعلنت أنه من المتوقع أن تشهد العديد من الولايات استمرار تساقط كثيف للثلوج قد يصل سمكه إلى 40 سم وهذا إلى غاية نهار اليوم الأربعاء في الوقت الذي تشهد فيه الملاحة الجوية منذ ثلاثة أيام اضطرابات وتعليق لعدة رحلات داخلية ودولية بسبب الثلوج التي تتساقط على المناطق الوسطى والشرقية للوطن.

19 ولاية تتساقط فيها الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 600

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن 19 ولاية معنية بتساقط الثلوج على مرتفعات وسط و شرق البلاد التي يزيد علوها عن 600 متر و ذلك إلى غاية صبيحة اليوم الأربعاء.و أشارت إلى أن الولايات المعنية بموجة تساقط الثلوج الكثيف و الذي يمكن أن يتجاوز السمك 40 سنتم محليا هي سطيف، بجاية و جيجل.و في هذا الشأن فإن عديد الطرق الوطنية و الولائية مغلقة حيث قال رئيس مكتب الإعلام و الاتصال بمركز الإعلام و التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف في تصريح (إذاعي) إن بعض الطرق تأثرت جراء الاضطراب الجوي الأخير الذي يمر بوسط و شرق الوطن منها ولايات: البليدة، جيجل، تيزي وزو، البويرة، باتنة، سوق أهراس،قسنطينة، قالمة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، مشيرا إلى أن عدة مقاطع من هذه الولايات شلت بها حركة المرور بسبب تراكم الثلوج. وأضاف الرائد أحمد بن شارف أن المصالح المعنية تقوم بإزالة الثلوج في كل المسالك حتى إعادة فتحها في وجه حركة المرور.

تدبدب في حركة السير وغلق للطرقات

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني فان الولايات المعنبة بالتذبذب في حركة السير هي جيجل على مستوى الطريق الوطني 105و77 الطرق مقطوعة على مستوى بلدية جملة أما بولاية البويرة فإن الطرق الوطنية رقم 15 و33 و62 مقطوعة بسبب تراكم الثلوج بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 76 ببرج بوعريريج في شطره العابر برج زمورة مقطوع جراء تراكم الثلوج ناهيك عن غلق الطريق الوطني رقم 75 في شطره العابر لبدية تالة ايفاس وبوعنداس بولاية سطيف.

مصرع 7 أشخاص وجرح 53 آخرين في 28 حادث مرور

أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال 24 ساعة الماضية 28 حادث مرور أسفرت عن 7 وفيات و إصابة 53 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. و أضاف الرائد بن شارف أن الولايات التي سجل فيها أكبر الحوادث هي البليدة، الجزائر، البويرة، بومرداس وغليزان بحادثين لكل ولاية، وينصح مستعملي الطرق بالالتزامات الضرورية من أجل السلامة المرورية.إلى ذلك يبذل الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن الوطني جهودا جبارة لفتح الطرق و فك العزلة من المناطق المحاصرة بالثلوج، و قد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق تسخير وسائل كبيرة وتجنيد أفرادها من خلال إسداء تعليمات عاجلة للانخراط في العملية لاسيما في الولايات المعنية بالتقلبات الجوية وتساقط الثلوج.

تحويل طائرتين قادمتين من السعودية إلى مطار عنابة

غطت الثلوج أمس خطوط ممرات الطائرات في مطار محمد بوضياف بقسنطينة الأمر الذي أدى إلغاء العديد من الرحلات منها تحويل رحلة للمعتمرين إلى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة لنقلهم إلى البقاع المقدسة بسبب الاضطراب الجوي الذي تشهده قسنطينة.من جهته أكد موقع “سبق برس “ أن إدارة مطار محمد بوضياف بقسنطينة قامت أمس الثلاثاء بتحويل رحلتين قادمتين من جدة والمدينة المنورة كان مقررا نزولهما في نفس المطار إلى عنابة بسبب التساقط الكثيف للثلوج بقسنطينة. حيث قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه تم تخصيص حافلات لنقل ركاب الرحلتين الذين بلغ عددهم 475 مسافر من مطار عنابة إلى قسنطينة