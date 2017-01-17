فلاحو عنابة والطارف يهددون بالتوقف عن إنتاج الطماطم الصناعية





هدد المئات من الفلاحين بكل من ولايتي عنابة والطارف بالتراجع عن إنتاج الطماطم والتوجه نحو زراعة الحبوب بسبب تأخر إجراءات تحصلهم على مستحقاتهم من أصحاب المصانع التحويلية مما كبد الأغلبية منهم خسائر بالجملة جراء إقدامهم على اقتراض مبالغ ضخمة لإنتاج الطماطم التي تتطلب رعاية خاصة لتفادي إصابة الحبات بالأمراض الطفيلية.وحسب ما أفاد به بعض الفلاحين الذين إلتقينا بهم أمام مديرية الفلاحة بعنابة بأنهم سيتوقفون عن عملية إنتاج الطماطم خاصة التي توجه إلى المصانع لتحول إلى طماطم مصبرة والتحول لإنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية الأخرى كالحبوب مثلا التي تعد حسبهم أقل تكلفة فيما يتحصلون على جميع مستحقاتهم في الوقت المحدد من طرف مصالح دواوين الحبوب ومشتقاها عبر الوطن علما أن فلاحو ولاية الطارف كانوا قد نظموا حركة احتجاجية خلال اليومين الفارطين مطالبين بمستحقاتهم العالقة لدى أصحاب مصانع تحويل الطماطم. ومن جهتهم أصحاب بعض المصانع كشفوا لـ آخر ساعة بأن أسباب التأخر في دفع مستحقات الفلاحين يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم تحصلهم على مستحقاتهم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ويتعلق الأمر بالدعم المخصص من طرف الدولة سواء بالنسبة للمحولين أو منتجي الطماطم. وقد أكد أحد أصحاب المصانع بأنهم توجهوا بشكوى إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بتدخل عبد المالك سلال الوزير الأول لوضع حل لمعاناتهم المتجددة كل موسم مع البنوك رغم توفر المبالغ المخصصة لدعم إنتاج الطماطم الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أصحاب المصانع التحويلية أعلنوا إفلاسهم بسبب عدم تحصل أصحابها على مستحقاتهم لعدة سنوات متتالية.

بوسعادة فتيحة