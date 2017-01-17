الإعلان عن نتائج مسابقة الحماية المدنية قبل نهاية جانفي





بوسعادة فتيحة

كشفت مصادر مطلعة لـ آخر ساعة بأن الإفراج عن قوائم الناجحين في مسابقة المديرية العامة للحماية المدنية سيكون قبل نهاية شهر جانفي كأقصى حد. ويتعلق الأمر بالمسابقة التي تم فتحها شهر أكتوبر 2016 لتوظيف حوالي 950 عونا للحماية المدنية ذكورا وإناثا لصالح جميع المديريات عبر كامل ولايات الوطن وقد تم فتح المسابقات على أساس الاختبارات لاختيار 950 عون حماية مدنية من جنس ذكور عبر جميع ولايات الوطن إلى جانب خمسين منصبا خاصا بأعوان الحماية المدنية إناثا مقسمة عبر كل من ولايات الجزائر، قسنطينة، عنابة ووهران. وهي المسابقة التي تم الإعلان عنها بعد حوالي عام من تجميد عملية فتح أبواب التوظيف بسلك الحماية المدنية الأمر الذي يفسر الكم الهائل من الملفات التي تلقتها مختلف المديريات الولائية عبر الوطن والذين خضعوا لامتحان شفوي وكتابي إلى جانب امتحان في الرياضة ابتداء من الثاني من شهر ديسمبر 2016 على أن يتم الإفراج عن النتائج بعد عدة أسابيع من تاريخ إجراء المسابقة علما أن عملية الفرز واختيار الناجحين تكون على المستوى المركزي .حيث تم تحويل جميع نتائج المسابقات التي أجريت بمختلف ولايات الوطن إلى المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى العاصمة والتي ستكون الهيئة المعنية باختيار الناجحين والإعلان عن القوائم هذا وتؤكد ذات المصادر بأن النتائج قد يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم حسب المعلومات الأولية وقد يتم تأجيلها كأقصى حد إلى نهاية شهر جانفي الجاري على أن تطلق بعدها الإجراءات الخاصة بالتسجيلات وكذا إجراءات الالتحاق بالمناصب بالنسبة للناجحين الجدد بعد أن يتم تحويل ملفاتهم إلى الوظيف العمومي.