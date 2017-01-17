التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني يقرر شن حركة احتجاجية

على خلفية تعرض زميلتهم إلى الاعتداء من طرف غريب في حالة سكر داخل الحرم الجامعي بجامعة 8 ماي 45 بقالمة، وحسب بيان صادر عن المكتب الولائي للتحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني و الذي تحوز «آخر ساعة»على نسخة منه بأنهم قرروا الدخول في حركة احتجاجية، ويضيف التقرير الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعتدي بعد أن تم توقيفه من طرف الطلبة تم العثور على كمية هائلة من المشروبات الكحولية داخل سيارته بالإضافة إلى حمله لسلاح أبيض الشيء الذي جعل التنظيم الطلابي يطالبون من وزير التعليم العالي التدخل العاجل والنظر إلى الوضعية التي آلت إليها جامعة 8 ماي 45 من اللأمن وغياب الاستقرار داخل الحرم الجامعي أمام أعين الأسرة الجامعية وتكرار حوادث التحرش بالطالبات والتهجم عليهن والتكسير لممتلكات الدولة داخل الجامعة مضيفين أنه ما حدث في الآونة الأخيرة أدى إلى تفجير الوضع وكشف حالة الذعر والخوف التي يعيشها الطلبة داخل الحرم الجامعي، ويضيف البيان أنه رغم مراسلاتهم في العديد من المرات الإدارة الوصية والتي نددوا من خلالها بالأفعال التي وصفوها بالشنيعة التي تضر بحياة الطالب الجامعي وبصورة الجامعة ونظرا لعدم تدخل الإدارة في اتخاذ أي إجراء قرر التحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني القيام بحركة احتجاجية سلمية أمام مقر الجامعة المركزية. وفي ذات السياق يقول التقرير الذي وجهه التحالف من اجل التجديد الطلابي الوطني لجامعة 8 ماي 45 إلى والي الولاية بالرغم من توصيات و مراسلات وزير التعليم العالي و البحث العلمي القاضية بضمان السير الحسن لامتحانات السداسي الأول من هذه السنة وإنجاحها من خلال تحسين المستوى المعيشي للطلبة بهدف تحصيل مستوى بيداغوجي من شأنه أن يساهم في تكوين إطارات المستقبل، تفاجأ طلبة جامعة 8 ماي 45 خلال اجتيازهم لهذه الامتحانات على مستوى 5 كليات التي برمجت الامتحان يوم 2016/01/14 بمطاعمها مغلقة ما جعلهم يضطرون للتنقل خارج الجامعة لأخذ وجباتهم، وكذا التأخير في اجتياز الامتحانات في ظل غياب حافلات النقل وعدم معرفة الطالب مواقيت انطلاقها وأمام هذه الوضعية طالب التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني من والي الولاية التدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الوضعية الكارثية التي يعيشها الطالب

ل. عزالدين