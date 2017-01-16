الغازي يؤكد على عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع عن مكتسبات العمل





عادل أمين

اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي” محمد الغازي” امس الاثنين ان رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” هو من امر بعقد اجتماع الوزارة مع نقابات التكتل النقابي من اجل اشراك النقابات المستقلة المشكلة لعدة قطاعات في رسم السياسة العامة. معلنا في هذا الاطار خلال اليوم الاعلامي الدي نظم بمقر الوزارة بحضور الشركاء الاجتماعيين من نقابات التكتل بان الحكومة تسعى للحفاظ على المكسب الاجتماعي الاهم وهو الضمان الاجتماعي للجزائريين مشيرا في نفس الشان الى عدم قدرة الدولة لتحمل ماكنت تتحمله من اعباء مادية في السابق. بسبب الضائقة المالية التي تعيشها البلاد على غرار باقي دول العالم. مشيرا الى تكليف الوزير للأمين العام للوزارة للتواصل المستمر مع جميع النقابات لمناقشة كل القضايا المطروحة التي تهم القطاع هذا وينتظر ما ستعلن عنه النقابات المستقلة خلال الاجتماع الاستثنائي للتكتل الدي تنوي عقده بتاريخ 2017/02/04 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية في حالة عدم وصولها لاتفاق مع الحكومة بشان لائحة المطالب المرفوعة والتي بموجبها تهدد بالنزول للشارع مرة اخرى من خلال البدء بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية قبل نهاية الشهر الجاري.