200 إصابة بسرطان المخ لدى الأطفال سنويا بالجزائر





كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام “سافرو” البروفسور عدة بونجار أن الجزائر تسجل 500 حالة سنويا لسرطان المخ بالنسبة للكبار و200حالة بالنسبة للأطفال مشيرا إلى آخر المستجدات والتقنيات الحديثة التي جاء بها المؤتمر الخامس لـ«سان أنطونيو” في مجال علاج هذا الداء في الوقت الذي تعد نسبة الشفاء منه ضئيلة جدا بسبب صعوبة العمليات الجراحية التي تقام بأماكن حساسة بالإضافة إلى تسجيل 12ألف حالة جديدة بسرطان الثدي وبمعدل انخفاض 60بالمائة منذ سنوات التسعينيات.أفاد رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام “سافرو” على هامش اليوم العلمي الذي نظم ليومين على التوالي بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الخامس لسان أنطونيو بالو. م. أ بزرالدة بالتعاون مع الجمعية الجزائرية لطب الأورام والجمعية التونسية والمغربية وكذا الجمعية المتوسطية لطب الأورام أن الهدف من هذا اللقاء العلمي الذي جمع أزيد من 200مختص في مجال طب الأورام بالجزائر و تونس والمغرب وفرنسا التطرق لأهم المحاور والمواضيع المتعلقة بعلاج داء سرطان المخ الذي يعد من أخطر أنواع السرطانات على الإطلاق باحتلاله المرتبة الثانية بعد سرطان الدم حسب إحصائيات المنظمة العالمية للصحة كونه يمس أماكن حساسة وقد تطرق إلى أبرز وأحدث الوسائل المتعلقة بالعلاج بالأشعة وكذا تلك المتعلقة بالعمليات الجراحية وكذا العلاج المناعي والعلاج الإشعاعي والكيميائي بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دول المغرب العربي والضفة الأوروبية مشيرا إلى أن الجزائر تسجل سنويا 500 حالة بالنسبة للكبار و200 حالة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات حيث تمثل نسبة معدل الحياة للمصابين بهذا المرض الخبيث متوسط عمر مابين 16 إلى 20 شهرا. وفي ذات السياق يضيف بونجار إلى أن هذا المرض الذي يظهر في أماكن حساسة من الدماغ يصعب علاجه والوصول إليه حيث لا يمكن أن تكون العملية الجراحية كلية وبالتالي نسبة الشفاء منه ضئيلة إن لم نقل منعدمة الأمر الذي اعتبره بعض المختصين بمثابة المشكل الأساسي الذي يعيق دور الجراحين في القيام بعملهم على أحسن وجه من جهة وكذا الخوف من تعرض المريض إلى انعكاسات سلبية لا يحمد عقباها كالشلل وغيرها من الأمور التي يتحكم بها الدماغ من جهة أخرى. من جهته أكد البروفيسور محمد أوكال رئيس مصلحة طب الأورام بمستشفى بني مسوس عن دور العلاج المناعي وتقويته لعلاج بعض أنواع السرطانات عن طريق علاج مناعة المريض ومحاولة تقويتها وتطويرها لمجابهة هذا الداء.

حنان. ب