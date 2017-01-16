استمرار التقلبات الجوية وتساقط الثلوج بمرتفعات 800 متر





أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة بخصوص استمرار التقلبات الجوية عبر مختلف ولايات الوسط والشرق خلال اليومين القادمين حيث تتوقع التنبؤات الجوية استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بوسط وشرق البلاد وكذا استمرار تساقط الثلوج بمناطق الوسط والشرق وخاصة بالمناطق التي يفوق علوها 800 متر ومن المنتظر أن تعود الأجواء فصلية تدريجيا مع نهاية الأسبوع وبحسب توقعات الأرصاد الجوية فإن التقلبات ناجمة عن اندفاع كتلة هوائية شديدة البروة مع تساقط الأمطار وهطول زخات من البرد والثلوج على المرتفعات التي يصل علوها أقل من 1000 متر وهذا فيما تعرف المناطق الغربية صقيعا حادا يحتمل أن تصل سمك الثلوج إلى أكثر من 35 سم ببعض المناطق على أن تعود الأجواء إلى العادية مع نهاية الأسبوع وللإشارة فإن تساقط الثلوج خلال 48 ساعة الأخيرة قد تسبب في غلق وقطع الطرقات بالمناطق التي عرفت هطول الثلوج بكثافة وكما أن الأمطار تسببت في عرقلة هطول الثلوج بكثافة وعرقلة حركة المرور وغمر الطرقات بالمياه المتراكمة مما انجر عنها وقوع العديد من حوادث المرور.

حورية فارح