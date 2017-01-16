مساعدو التربية يقررون الاحتجاج أمام مقرات مديريات التربية





قررت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء 24 جانفي الجاري أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن مع المشاركة في الاعتصامات الجهوية المقررة يوم السبت 28 جانفي 2017 التي أقرها التكتل النقابي في بيانه الأخير.

عادل أمين

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة الوطنية لمساعدي التربية بالمقر الوطني لنقابة الأنباف لوضع آخر اللمسات حول مضمون الاقتراحات اللازمة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية، والتطرق للموضوع المروج حول إقصاء حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل وعدم تصنيفها في الصنف 11 بناء على المرسوم 14/266 ضربا لشرعية قوانين الجمهورية، علما أن الهدف الرئيسي من فتح هذه الجامعة هو منح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية في مناصب عملهم، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى المطالبة بإدماج جميع مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 11 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك و القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية التي لا يوظف عليهما. وتصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 12، وقصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة تثمينا للخبرة المهنية والشهادات العملية، نطالب بإدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر 10 سنوات بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وكذا إدماج مساعدي ومشرفي التربية الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها. وإصدار رخص استثنائية عاجلة لترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون 20 سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها، لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على مستوى الوطني و لدرايتنا الكاملة بمهامها وعلاقتنا المباشرة بها وجعلها حكرا لسلك مشرفي التربية كما نؤكد رفضنا المطلق للتكليف. واستحداث رتبة مشرف مكون للتربية سلم 14، وقصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. وضرورة إنصاف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع قانونية معادلة لشهادة النجاح لشهادة البكالوريا + 03 سنوات دراسة في جامعة التكوين المتواصل حيث تم الحصول على شهادة DEUA ، وهي شهادة جامعية يجب الاعتراف بها كما ذكرت اللجنة الوزارة الوصية بضرورة تجسيد وعودها في التعديلات المرتقبة للقانون الخاص لإنصاف مساعدي ومشرفي التربية، وأن اللجنة الوطنية في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخها النضالي الشريف، تؤكد على ضرورة تضافر الجهود ورص الصفوف.