الثلوج تغلق الطريقين الوطنيين 77و105 وتجبر البلديات على الاستنجاد بالجيش لفك الخناق عن المناطق المحاصرة

م. مسعود

وقد دخلت بلديات بأكملها أمس دائرة العزلة الشاملة على غرار بلديتي سلمى بن زيادة وايراقن سويسي اللتين تقطعت كل الطرق المؤدية اليهما وهو ماجعل سكان هذين الأخيرتين يعيشان عزلة تامة سيما بعد توقف خطوط الهاتف الثابت والنقال وانقطاع الكهرباء بأرجاء البلديتين المذكورتين نتيجة الرياح الهوجاء ما دفع بالمسؤولين هناك إلى الاستنجاد بقوات الجيش الوطني الشعبي لفتح الطرق المغلقة ، ولو أن ذلك لم يمنع من بقاء أغلب هاته الأخيرة في حالة غلق كلي أو جزئي إلى غاية زوال أمس الاثنين في ظل تواصل هطول الثلوج على مستويات منخفضة .ولم تختلف الأمور كثيرا ببقية البلديات الجبلية للولاية في صورة أولاد عسكر ، جيملة ، برج الطهر أولاد رابح وأغبالة ، حيث ظل عدد كبير من الطرقات التي تربط مناطق هذه الأخيرة ببعضها البعض مغلقة الى غاية زوال أمس وسط أجواء مناخية قاسية جدا دفعت بالسلطات إلى تحريك المزيد من آليات الأشغال العمومية بما فيها تلك التابعة للخواص نحو المناطق المحاصرة . غير ذلك فقد سجل انقطاع عدة طرقات رئيسية بسبب كثافة الثلوج على غرار الطريق الوطني رقم 77 الذي يربط جيجل مع ولاية سطيف إضافة إلى الطريق الوطني رقم 105 الذي يربط عاصمة الكورنيش بولاية ميلة وذلك على مستوى منطقة تامنتوت ببلدية جيملة ، كما تم تسجيل انقطاع مالا يقل عن 11 طريقا ولائيا وبلديا آخر بعدما تجاوز سمك الثلوج ببعض هذه المحاور عتبة الأربعين سنتمترا .