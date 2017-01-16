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أشرف عضو المكتب السياسي «حجوج عبد القادر» أمس الاثنين على تنصيب اللجنة الولائية التحضيرية للانتخابات التشريعية بمقر محافظة عنابة بحضور أمين محافظة عنابة عضو اللجنة المركزية حميداني زروال و أمين محافظة الحجار عضو اللجنة المركزية عضو مجلس أمة العيد حاجي وعدد من أعضاء اللجنة المركزية و عضو مجلس أمة بشير شبلي وإطارات ومنتخبي و أمناء القسمات محافظتي عنابة والحجار. وكان حزب جبهة التحرير الوطني قد أعلن عن انطلاق تنصيب اللجان التحضيرية الولائية ولجان جمع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة تحت إشراف أعضاء المكتب السياسي عبر جميع محافظات الوطن واللجان الانتقالية الولائية وذلك إلى غاية الـ 21 من شهر جانفي الجاري حيث يتم ابتداء من 16/01/2016 فتح باب الترشيحات على مستوى القسمات إلى غاية الـ 30 من نفس الشهر في حين سيتم إيداع ملفات الترشح لدى الأمانة العامة للحزب مقابل وصل استلام يوم 07 فيفري المقبل .وتضمن ملف الترشح 14 وثيقة منها تعهد مكتوب ممضي ومصادق عليه من طرف الراغب في الترشح بعدم الانسحاب مهما كان ترتيبه بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل لبطاقة الانخراط 2016/2017 وللسنوات السابقة إذا اقتضى الأمر إضافة شهادة السوابق العدلية وشهادة الإقامة لا تقل صلاحيتها عن 03 أشهر وشهادة ميلاد 12 وصور طبق الأصل للشهادات العلمية .

عادل أمين