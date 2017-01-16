«محلات غير معتمدة تبيع تذاكر تعبئة الانترنت بطريقة غير قانونية»





قامت مصالح اتصالات الجزائر القانونية بإيداع شكوى لدى المصالح الأمنية إثر اكتشافها لمحلات تبيع تذاكر الانترنت بطريقة غير قانونية بمختلف أرجاء الوطن، وهو الأمر الذي استنكرته اتصالات الجزائر التي قامت فور اكتشافها الأمر بتبليغ مصالح الأمن المختصة لتفتح تحقيقا معمقا حول القضية خاصة وأن عدد المحلات غير المعتمدة التي تتناول هذه التذاكر بشكل غير قانوني تزيد يوما بعد يوم، وبهذا الصدد حذرت هذه الأخيرة كافة زبائنها من وجود «تذاكر تعبئة» الانترنت خارج شبكتها التجارية تحمل علامات مزورة لاتصالات الجزائر وهذا لتنبيههم، موضحة لهم أن تذاكر التعبئة القانونية تتواجد حصريا على مستوى وكالاتها التجارية وأنها لا تتحمل أية مسؤولية في حال شرائها من خارج شبكتها التجارية، ومن جهة ثانية، أعلمت اتصالات الجزائر زبائنها الخواص المشتركين في خدمتي «Idoom ADSL» والجيل الرابع «LTE 4G» أن بطاقات التعبئة تباع حصريا لدي الوكالات التجارية الخاصة بها وكذا الأكشاك المتعددة الخدمات إضافة إلى مقاهي الانترنت المعتمدة من طرفها فقط مؤكدة فتح تحقيق حول من يقف وراء بيع البطاقات التي تحمل علامات مزورة بالمحلات غير المعتمدة.

وليد سبتي