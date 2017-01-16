استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية خلال الثلاثي الأول لـ2017



تصوير فاتح قيدوم

قررت وزارة التربية الوطنية إعادة تفعيل استغلال القائمة الاحتياطية الوطنية في مسابقات التوظيف لسلك الأساتذة من أجل تغطية العجز المسجل في الكثير من الولايات .أوضحت وزيرة القطاع “نورية بن غبريت” على صفحتها الرسمية على الفايسبوك في إجابتها على انشغالات هده الشريحة أنه سيتم إعادة تفعيل الأرضية الرقمية لاستغلال القوائم الاحتياطية في مرحلتها الوطنية خلال الثلاثي الاول للسنة الجارية 2017 وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت اليات استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية في حال استنفاد القائمة الاحتياطية المحلية وفق للترتيب الاستحقاقي بالنظر للطابع الإستعجالي للعملية وقصد شغل كل المناصب الشاغرة دون تاخير و في المرحلة الوطنية يمكن توظيف المترشحين في ولايات اخرى غير ولاياتهم الاصلية والترشح للمناصب يتم من خلال إطلاع المترشح على المناصب الشاغرة و تسجيل رغباته من خلال الارضية المخصصة لمتابعة تطورات استغلال قوائم الاحتياط في مسابقة الاساتذة 2016.

عادل أمين