الوزير “ الغازي “ ونقابات التكتل وجها لوجه في اجتماع الفرصة الأخيرة



تصوير فاتح قيدوم

عادل أمين

تنظم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نهار اليوم الاثنين لقاء إعلاميا مع رؤساء تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات حول قانون التقاعد بمقر الوزارة وذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. التكتل النقابي من جانبه رحب بدعوة الوزير “محمد الغازي” وقرر المشاركة في هذا اللقاء الذي يعتبر الفرصة الأخيرة قبل الدخول في الحركات الاحتجاجية التي قرر تنظيمها التكتل قبل نهاية الشهر الجاري أهمها تجمعات جهوية يوم 28 جانفي الجاري أمام مقرات ولايات ورقلة, باتنة, البليدة وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى إعداد لائحة وطنية لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن وتنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا وعقد اجتماع استثنائي للتكتل بتاريخ 2017/02/04 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية. وكان نواب بالمجلس الشعبي الوطني قد طالبوا الوزير الاول عبد المالك سلالس بفتح حوار جدي مع النقابات المستقلة من أجل تحديد المهن الشاقة وعدم الاكتفاء بالتشاور مع نقابة واحدة لا تمثل العمال في جميع القطاعات لتشارك هذه النقابات في القرار بمقترحاتها نظرا للتمثيل الحقيقي للعمال الذي تحوز عليه في كل القطاعات.