حملة ضد تجار “الموز المهرب”من تونس في أسواق الشرق





شرعت مختلف المصالح المختصة بالتنسيق مع مديريات التجارة بولايات شرق البلاد في حملة ضد باعة الموز المهرب من تونس والذي وصل سعره في الأيام الأخيرة إلى 500 دج للكيلوغرام الواحد في أسواق التجزئة بولاية عنابة والولايات المجاورة لها.وذلك من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها عناصر المراقبة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة لأسواق الجملة والتجزئة من خلال العمل على حجز الموز المهرب الذي لا يحمل أي مواصفات أو علامات تجارية .وحسب مصادر مطلعة فإن الرقابة ستكون باكر لأسواق الجملة لكل من شلغوم العيد وعنابة وغيرهما لإحباط أي عمليات بيع للموز المهرب لتجار التجزئة و الذي بلغ سعره عتبة 3700 دج للكيلوغرام الواحد في سوق الجملة بولاية عنابة أمس الأحد .من جانبها مصالح الجمارك ومن خلال مهامها المتعددة تعمل على شد الخناق على المهربين بالطرقات الوطنية بالجهة الشرقية للبلاد على مستوى ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف لاحباط محاولات تهريب الموز التونسي إلى الأسواق الجزائرية . وكانت آخر عملية قامت بها فرقة الجمارك بسوق أهراس على مستوى الطريق الرابط بين بلديات مداوروش وتارقالت وأم العظايم وتحديدا بالمنطقة المسماة الداموس اين تمكنت مؤخرا من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من فاكهة الموز القادمة من تونس التي قدرتها ذات المصالح بنحو 15 طنا كانت على متن شاحنة صغيرة محملة في علب كرتونية من دون أن تحمل وسما نظاميا يحدد اسم المستورد ما يشكك في نوعيتها وطريقة تسويقها أين تم حجز البضاعة والمركبة وتسليمهما للجهات المعنية ومتابعة المخالف أمام العدالة.