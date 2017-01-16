تساقط ثلوج كثيفة على ولاية قسنطينة وتهافت المواطنين على المواد الغذائية



تصوير فاتح قيدوم

تساقطت ليلة السبت إلى الأحد ثلوجا بغزارة حوالي الساعة الرابعة من صباح يوم الأحد وسط برودة شديدة سادت المنطقة طوال الليل حيث كانت منطقة جبل الوحش بأعالي مدينة قسنطينة مغطاة بشكل كلي بطبقة سميكة من الثلوج.

جمال بوعكاز

وكان الطريق الاجتنابي لجبل الوحش المؤدي إلى الطريق السيار شرق-غرب مغلقا أمام حركة السير حيث تواجد بعين المكان أعوان الدرك الوطني مع مصالح مديرية الأشغال العمومية من أجل فتح هذا المحور الهام من الطريق، وما يزال الطريق الولائي رقم 8 الرابط بين بلدية بني حميدان وديدوش مراد شرق الولاية صعب المرور إضافة إلى الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين منطقة ابن زياد جنوب قسنطينة وسيدي خليفة بولاية ميلة حسب مصالح الدرك الوطني، و استنادا لمصالح الرصد الجوي المتواجدة بمطار محمد بوضياف فقد بلغ سمك الثلوج إلى غاية 10 سم لاسيما بالمناطق التي يزيد علوها عن 600 متر، و حسب ذات المصالح سيتواصل تساقط الثلوج خلال 48 ساعة المقبلة ليمس المناطق التي يزيد علوها عن 800 متر، وعلى صعيد آخر عرفت مختلف الأسواق بقسنطينة تهافتا كبيرا من طرف المواطنين على اقتناء مختلف المواد الغذائية تحسبا للاضطرابات الجوية ما دفع بتجار الجملة إلى اقتناء كميات إضافية من السلع تفاديا لحدوث أي ندرة، فيما سجلت مدينة علي منجلي نقصا كبيرا في حليب الأكياس، و سارع الآلاف من المواطنين خلال اليومين الماضيين، إلى اقتناء مختلف المواد الغذائية كالبقوليات و الخضر بكميات كبيرة، بعد أن أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن قدوم منخفض جوي مصحوب بأمطار وثلوج، حيث أكدت ذات المصادر بأن هذا التهافت استغله بعض التجار و قاموا برفع الأسعار في بعض المواد واسعة الاستهلاك، إذ تراوحت الزيادات بين 10 و 15 بالمئة، و ذكر اتحاد الخبازين بأن جميع المخابز تزودت بكميات إضافية من الفرينة لتوفير الخبز دون انقطاع، كما أكد مصدر من فيدرالية تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه، بأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعداداً للأحوال الجوية، بما يضمن استمرار و توفير كافة السلع التموينية بالسوق، و أشار إلى أن جميع المنتوجات متوفرة حاليا، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت لتفويت الفرصة على من أسماهم بالمحتكرين.