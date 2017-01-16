الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خط عنابة-تونس في شهر مارس



تصوير فاتح قيدوم

سليمان رفاس

كشفت مصادر «آخر ساعة» أن الخطوط الجوية الجزائرية ستفتح خطا جويا جديدا في شهر مارس القادم من مطار رابح بيطاط بعنابة إلى مطار قرطاج في تونس وهو الخط الأول من نوعه بين بونة وتونس مع العلم أنه يوجد خط جوي من العاصمة إلى تونس، ولم يتم تحديد بعض سعر الرحلة الجوية والتي ينتظر أن يكون منخفضا نسبيا بحكم قرب المسافة بين عنابة وتونس مع العلم أن الرحلة الجوية من مطار هواري بومدين بالعاصمة إلى تونس ذهابا وإيابا بـ 20 ألف دج،وأصبح المسافرون الجزائريون الراغبون في التوجه إلى تونس يملكون المزيد من الخيارات في وسائل النقل فبعد انطلاق الخط البري وشروع الحافلات في نقل المسافرين من عنابة إلى تونس سيصبح بإمكان المسافرين السفر جوا إلى العاصمة التونسية وستخدم هذه الرحلة أكثر المرضى والحالات الطارئة التي تسافر إلى العيادات التونسية بغرض العلاج خاصة أن العديد منهم يجدون صعوبات كبيرة في التنقل برا، وكشفت مصادر «آخر ساعة» أنه ستفتح المزيد من الرحلات الجوية من مطار رابح بيطاط بعنابة إلى مدن وعواصم أوروبية أخرى بعد انتهاء الأشغال في مواقف الطائرات الخمسة التي سيتم انجازها والتي عاينها وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى عنابة ومن بين الرحلات التي ينتظر أن تبرمج من عنابة رحلات نحو نيس،برشلونة ودار البيضاء،أما في الوقت الحالي فيوجد رحلات جوية داخلية يومية من عنابة إلى العاصمة إضافة إلى وهران،أما الخطوط الخارجية فيوجد رحلات إلى مرسيليا يوميا ماعدا يوم السبت ورحلات يومية إلى باريس ما عدا يومي السبت والثلاثاء و3 رحلات إلى اسطنبول أيام الأحد،الأربعاء والجمعة ورحلة واحدة إلى ميلانو الايطالية يوم الثلاثاء.