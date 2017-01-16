الدرك الوطني يفك العزلة عن القرى والمداشر التي تحاصرها الثلوج

تدخلت مصالح الدرك الوطني التي واصلت جهودها رفقة قوات الجيش الوطني الشعبي و مصالح الحماية المدنية للوصول إلى العديد من العائلات المحاصرة بمرتفعات جبال جرجرة . و القرى و المداشر لإجلاء وإنقاذ العائلات من اجل تقديم لهم الإعانات و المساعدات مع تحويلهم إلى مراكز الرعاية الصحية. ومن جهتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو سجلت شل العديد من الطرقات أمام حركة المرور هذه الطرقات حسب البيان الذي صدر من قبل خلية الاعلام و الاتصال التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني والذي تحصلنا على نسخة منه فإنه تم تسجيل غلق الطريق رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة مرورا ببلدية عين الحمام الذي كان مغلقا على مستوى فج تيروردة الرابط بين بلدية إفرحونان تيزي وزو و بلدية «اغبالو» البويرة بحــوالي 3 كلم كما تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويـرة الذي بقي مغلقا على مستوى منطقة «تيزي نكولان» الرابطة بين بلدية إيبودرارن ( تيزي وزو) و بلدية سحاريج ( البويرة) بحــوالي 4 كلم الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين إقليم ولاية تيزي وزو و إقليم ولاية البويرة مغلق على مستوى منطقة أسول الرابط بين بلدية أيت بومهدي ( تيزي وزو) و بلـدية الأصنام( البويرة ) بحوالي 01 كلم الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجايــة مغلق على مستوى مرتفعات تاقمة بلدية ياكوران ولاية تيزي وزو وأدكار ولاية بجايــة بحــوالي 10 كلم الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلدية الأربعاء ناث إراثن وعين الحمام (تيزي وزو) مغلق على مستوى قرية إشرضيون بلدية أيت عقواشة الطريق الوطني رقم 71 الرابط بين بلدية إفليسن وأغريب (تيزي وزو) مغلق على مستوى قرية عربي بلدية إفليسن الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بلدية إيفيغاء وبلدية ياكوران (تيزي وزو) مغلق على مستوى بلدية إيفيغاء الطريق الولائي رقم 11 الرابط بين بلدية واضية وبلدية أقني قغران (تيزي وزو) مغلق على مستوى قرية أيت رقان بلدية أقني قغران الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية مغلق على مستوى فج شلاطة ولاية تيزي وزو وشلاطة ولاية بجايــة بحــوالي 02 كلم الطريق الولائي رقم 158 الرابط بين بلدية أزفون وأقــرو (تيزي وزو) مغلق على مستوى قرية القلعــة بلدية إفليسن الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية بوزقن (تيزي وزو) وأوزلاقن (بجاية) مغلق على مستوى بوبهير الطريق الولائي رقم 09 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية مغلق على مستوى مرتفعات مزقن بلدية إيلولة أمالو ولاية تيزي وزو وشلاطة ولاية بجايــة بحوالي 1. 5 كلم الطريق الولائي رقم 252 الرابط بين الطريق الوطني 24 والطريق الوطني رقم 71 مغلق على مستوى الطريق الوطني رقم 71. الطريق الولائي رقم 150 الرابط بين الطريق الوطني رقم 12 والطريق الوطني رقم 71 صعوبة السير على المسلك الطريق الولائي رقم 10 الرابط بين الطريق الولائي 150 والطريق الولائي 250 صعوبة السير على المسلك.

خليل سعاد