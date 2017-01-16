فرق الصيانة لمصالح الاشغال العمومية تتدخل لتسهيل حركة السير

تدخلت صبيحة امس عبر العديد من المحاور فرق الصيانة التابعة لمصالح الاشغال العمومية بولاية باتنة، بهدف تسهيل حركة المرور عبرها هذه المحاور التي شهدت عرقلة وصعوبة حركة السير بها، جراء تهاطل كميات معتبرة من الثلوج بها، وزاد من صعوبتها الجليد، ما شكل خطرا على مستعملي الطريق، وهو الامر الذي تمكنت مصالح الاشغال العمومية من تداركه بإذابة الجليد وإزالة الثلوج، سيما منها بالمرتفعات والمناطق الجبلية وفتح كافة المحاور وتسهيل حركة السير فيما بقيت ذات المصالح على اهبة الاستعداد عبر هذه المحاور على غرار الطريق الوطني رقم 31 في شقه الرابط بين باتنة وأريس، والرابط بين باتنة وثنية العابد، وكذا الطريق الرابط بين باتنة ومراونة بمنطقة نافلة، وكذا الطريقين الوطنيين رقم 75 بين باتنة وسطيف و03 بين باتنة وقسنطينة، حيث باتت بهم حركة السير عادية، في وقت يبقى فيه أخذ الحيطة والحذر واحترام اشارات المرور الوسيلة الانجع تفاديا لحوادث المرور خصوصا أمام الانزلاقات التي قد تنجم بعد تراكم الجليد بالمنعرجات والمرتفعات

شوشان. ح