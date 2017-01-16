أزمة وارتفاع أسعار غاز البوتان بالطارف





شهدت خلال هذه الأيام أسعار قارورات غاز البوتان ارتفاعا محسوسا حيث بلغ سعر القارورة إلى حدود 400 دج وذلك تزامنا مع موسم البرد وتساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة كما أن هناك بعض المناطق التي عرفت ندرة حادة في غاز البوتان بولاية الطارف وعدم توفره على مستوى محطات ونقاط البيع المعتمدة وبذلك تشهد بعض المحطات منذ الصباح الباكر طوابير طويلة من أجل الظفر بقارورة واحدة وخاصة أن الكميات المتوفرة محدودة مما ساهم في تفاقم الوضع وخلف أزمة في التزود بهذا النوع من الغاز خاصة بالمناطق التي ينعدم بها الغاز الطبيعي حيث سكانها يستخدمونه كوسيلة للطهي والتدفئة إلى جانب مشكلة أن القارورة المتواجدة في السوق تنفذ خلال ثلاثة أيام وهذا ما جعل المواطنين في رحلة بحث عن قارورة غاز البوتان من خلال التنقل حتى إلى المناطق المجاورة من أجل اقتناء قارورة غاز البوتان.

حورية فارح