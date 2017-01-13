عاصفة قطبية تضرب الجزائر بدءً من اليوم





تعرف اغلب المدن الشمالية الشرقية للوطن اضطرابا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة و ثلوج سميكة ابتداء من اليوم السبت و إلى غاية نهاية هذا الأسبوع، حيث ستلتحق صبيحة السبت موجة البرد القطبية القادمة من شمال أوروبا.

القارو نجيب

حيث ستعرف اغلب الولايات الشمالية الشرقية برودة شديدة و أمطارا غزيرة طيلة صبيحة يوم السبت على أن تعرف ذات المناطق تساقطا كثيفا للثلوج بداية من الأمسية على المرتفعات التي يفوق علوها 400/500 متر شرقا ووسطا و600/700 متر غربا. فيما ستزداد شدة الاضطراب الجوي بدءً من يوم غد الأحد استمرارا حيث ستعرف درجات الحرارة انخفاضا كبيرا مع تساقط للثلوج بالمناطق الشرقية والوسطى مع احتمال انخفاض مستوى التساقط إلى غاية ارتفاع 250 مترا خاصة ليلا ما سيمس حتى الولايات الساحلية فيما ستعرف المناطق الغربية صقيعا حادا وبعض الشرائح الثلجية. فيما سيستمر المنخفض الجوي على ذات الحدة إلى غاية يوم الاثنين قبل أن تقل حدته نسبيا يوم الثلاثاء، ليعود بشكل عاصف مجددا لغاية نهاية الأسبوع، حيث سيصل سمك الثلوج إلى أكثر من 35 سم بشمال سطيف، بجاية، تيزي وزو، غرب ميلة و باتنة وبين 2 و20 سم بباقي المناطق.





بسبب اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة تجتاح كل المناطق

تساقط الأمطار والثلوج على مرتفعات 200 متر بداية من اليوم

حورية فارح

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة اضطراب جوي جديد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط ثلوج على المرتفعات بداية من اليوم السبت وإلى غاية الغد الأحد وذلك بسبب اندفاع هواء شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة بشكل حاد في أغلب مناطق الوطن مع احتمال أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم على أغلب الولايات الشمالية وباردا إلى شديد البرودة مع تساقط الأمطار بين الحين والآخر على المناطق الساحلية والمنخفضة مع هطول زخات من البرد أحيانا ومع رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على السواحل في حين يتوقع تساقط الثلوج اليوم السبت نهارا على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700-600 متر في وسط وشرق البلاد تمتد محليا في حين تتساقط بعض الثلوج فوق أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية غرب الجزائر التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر وحتى المناطق ذات ارتفاع 800 متر وخلال ساعات الليل يتركز هطول الأمطار فوق المناطق الوسطى والشرقية من البلاد ويتوقع تساقط الثلوج على فترات فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 500 و 600 متر فوق سطح البحر وخاصة شرق البلاد مع احتمال أن تصل الثلوج ارتفاعات منخفضة جدا قد تمس الساحل والمناطق القريبة منه محليا لاسيما شرق الجزائر وأما غدا الأحد فتبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الشديدة البرودة قطبية المنشأ ويستمر تهاطل الأمطار وبفعالية الجوية على فترات فوق المناطق الوسطى والشرقية للبلاد وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة ويتوقع أن يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة وغائما وممطرا على أغلب المناطق المنخفضة شرق ووسط البلاد مع تساقط زخات من البرد أحيانا ويتوقع استمرار تساقط الثلوج أحيانا شرق ووسط البلاد فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 600 - 700 مترفي وسط البلاد وبالمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 300 - 400 متر شرق البلاد.





6 درجات تحت الصفر بالأوراس والهضاب العليا و5 درجات فقط بالسواحل





أما فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة لهذه الفترة فتعرف انخفاضا كبيرا أين ستصل درجات الحرارة القصوى بعنابة إلى 9 درجات على الأكثر وقت الظهيرة و4 درجات فقط كامل اليوم، فيما لن تتجاوز درجات الحرارة 2 درجة مئوية في الظهيرة بالأوراس والهضاب العليا مع وصولها لـ 7 درجة مئوية تحت الصفر كأدنى مستوى لها بباتنة و ضواحيها





الولايات المعنية بالاضطراب الجوي





عنابة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، بومرداس، جيجل، ميلة، قسنطينة، قالمة، سكيكدة، الطارف، برج بوعريريج، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، عين الدفلى، البليدة، تيسمسيلت، البويرة، المدية، تيارت، الجلفة، المسيلة.