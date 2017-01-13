نسبة امتلاء السدود تقارب 58 بالمائة





عادل أمين

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي بأن نسبة امتلاء السدود عقب الأمطار الأخيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد تقارب 58 بالمائة. مشيرا في هذا الصدد أول أمس بأن الأمطار المعتبرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة سمحت بوصول نسبة امتلاء السدود إلى قرابة 58 بالمئة حيث أبدى تفاؤله بمواصلة ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة حيث تم تسجيل نسبة 90 بالمائة على مستوى أكثر من عشرة سدود و نسبة تفوق 60 بالمائة في حوالي 30 سدا آخر حسب الأرقام المقدمة من طرف الوزير الذي أشار إلى أن الجزائر “لا تزال في وضع جيد من حيث وفرة الموارد المائية خصوصا و أن فصل الأمطار لم ينته بعد. وحول تأخر مشاريع محطات تحلية المياه وارتفاع تكلفتها أكد الوزير بأن اللجوء إلى تحلية مياه البحر هو خيار استراتيجي ذي بعد اجتماعي واقتصادي لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته الباهظة. وأوضح الوالي بأن محطات التحلية ال11 التي تم انجازها سمحت بإنتاج أكثر من 2.1 مليون متر مكعب (م3) يوميا أي 800 مليون م3 سنويا وهو ما يقارب سعة أكبر سد في الجزائر (سد بني هارون).وتسمح هذه الكميات بتمويل قرابة سبعة ملايين مواطن من الولايات الساحلية بالمياه الصالحة للشرب في مقابل توجيه المياه التقليدية -التي كانت موجهة سابقا للمواطنين- نحو القطاع الفلاحي بغية مضاعفة المساحات المسقية وتدعيم مناصب الشغل وتحقيق الاكتفاء الغذائي. وأضاف بأن هذه المشاريع جاءت لسد العجز الذي عرفته الجزائر من المياه التقليدية (السطحية و الجوفية) و لتأمين تزويد المناطق الساحلية بالمياه الصالحة للشرب.