الأفلان يبدأ عملية تحضير قوائم التشريعيات هذا الاثنين

يشرع حزب جبهة التحرير الوطني ابتداء من يوم الاثنين في التنصيب الرسمي للجان التحضيرية الولائية للانتخابات التشريعية عبر جميع المحافظات واللجان الانتقالية الولائية بولايات الوطن.وحسب بيان للحزب الذي تم نشره على موقع الحزب الرسمي أن الأمين العام جمال ولد عباس خلال اجتماع للمكتب السياسي عقد الأربعاء الفارط بتوزيع أعضاء المكتب السياسي للإشراف على عملية التنصيب ابتداء من يوم الاثنين المقبل . وحسب المصدر فإن المكتب السياسي درس وناقش خلال الاجتماع الإجراءات والترتيبات الخاصة بالتحضير للانتخابات التشريعية، “خاصة التعليمة التي تضبط العملية على مستوى الحزب، حيث صادق على التعليمة التي تحدد الخطوط العريضة التي ترسل إلى القواعد النضالية للعمل و الالتزام بها. ودعت قيادة الأفلان مناضلي الحزب عبر كامل التراب الوطني إلى ضرورة الحرص على تنفيذ فحوى التعليمة للظفر بالانتخابات التشريعية في الربيع المقبل.

عادل أمين