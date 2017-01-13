منع تعليق ملصقات مترشحي التشريعيات بعد الثامنة مساء

صدر مرسوم تنفيذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات فيما يتعلق بمواقيت التعليق الانتخابي و المواقع المخصصة لذلك و في هذا الإطار تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 338-16 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق لـ 19 ديسمبر 2016 الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات. وتشير المادة الثانية من هذا المرسوم إلى أنه وبالإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات، “يمكن للمترشحين وعلى نفقتهم الخاصة إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق و بالوسائل المكتوبة والإلكترونية ويتم هذا التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء و بمبادرة من المترشحين كما توضح المادة الرابعة من المرسوم المذكور أن العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي تكون كالتالي : “15 موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها و عشرون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و40.000 نسمة و ثلاثون موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و100.000 نسمة”.كما يخصص ‘’35 موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و180.000 نسمة’’ فيما يتم تخصيص “موقعان إضافيان لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة”.

عادل أمين