القضاء على إرهابيين اثنين بعين قشرة و استرجاع 3 أسلحة كلاشينكوف





قضت قوات الجيش الوطني الشعبي ليلة الأربعاء إلى الخميس على إرهابيين اثنين بمنطقة بودوخة الواقعة ببلدية عين قشرة أقصى غرب عاصمة ولاية سكيكدة وتمكنت خلال العملية من استرجاع ثلاث بنادق رشاشة من نوع كلاشينكوف، وحسب المصادر فإن جماعة إرهابية قصدت قرية بودوخة ليلا من أجل الحصول على المؤونة و الأغطية بعدما تأثرت بالبرد القارس الذي تمر به المنطقة لتفاجئها قوات الجيش التي كانت تترصد لها بعدما علمت أن الإرهابيين يحاولون الدخول للمنطقة، لتباغتهم وتطلق النار عليهم، ما أدى للقضاء على اثنين منهم واسترجاع أسلحتهم، مع العلم أن الجيش لم يسجل أية خسائر في صفوفه، وتم تحديد هوية أحدهما و يتعلق الأمر بالمدعو « ب، ج « البالغ من العمر 25 سنة المنحدر من بلدية الولجة بالبلوط الواقعة غربا و الذي كان قد التحق بصفوف الجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط عبر محور سكيكدة- جيجل سنة 2014 رفقة عدد من أبناء بودوخة. وعقب العملية باشرت قوات الجيش عملية تمشيط واسعة للمنطقة لملاحقة بقية العناصر.

جهينة