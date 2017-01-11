أصحاب المطاعم المتنقلة يحتجون ويطالبون بإلغاء الزيادات

احتج أمس أصحاب المطاعم المتنقلة بالمناطق الصناعية التابعة لولاية عنابة جراء إقدام مؤسسة تسيير العقارات (SGI) على رفع تسعيرة كراء أو استغلال الأماكن إلى عشرة آلاف دينار جزائري بدل خمسة آلاف دينار جزائري دفعة واحدة ودون أي سابق إنذار. وحسب ما أفادنا به أصحاب العربات من أصحاب مشاريع «لاكناك» بأن الزيادات تعتبر غير مبررة خاصة وأنها تضاعفت إلى النصف وأنهم ملزمين بدفع ما يزيد عن 18 ألف دينار جزائري كمستحقات للبنك ضمن الأقساط المترتبة عليهم بصفة دورية إلى جانب دفع مستحقات TVA إلى مصالح الضرائب بالخزينة العمومية وكذا مستحقات التأمين وغيرها وهو ما جعلهم يحتجون مطالبين بالتراجع عن الزيادة المفروضة عليهم قبل الشروع في تطبيقها بصفة رسمية حيث سيحرمون بعدها من استغلال الأماكن الخاصة بهم ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بأصحاب العربات أو المطاعم المتنقلة على مستوى المنطقة الصناعية جسر بوشي بالحجار والذين خرجوا نهار أمس في حركة احتجاجية أمام مقر الشركة مطالبين بإلغاء الزيادة التي رفعت إلى الضعف دون تلقيهم أية تبريرات من الشركة أو المؤسسة المكلفة بتسيير العقارات التي تتولى مهام الحراسة وضمان سلامة الشركات والمؤسسات التابعة للمناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب ما أكده أصحاب المطاعم المتنقلة بأنهم ليسوا ضد الزيادة بل ضد رفعها إلى الضعف حيث كان من المفروض رفعها إلى ستة آلاف على سبيل المثال فقط وليس الحصر بدل رفعها إلى الضعف وهو ما يشغل كاهل أصحاب القروض الملزمين بتسديدها بصفة شهرية إلى البنك.

بوسعادة فتيحة