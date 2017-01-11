حملة لمقاطعة شراء البيض عبر الفايس بوك

- دخلت حيز التنفيذ بالبلديات مطلع العام الجديد : إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الإقامة لمنع التزوير
- ولاية قالمة تتدعم بـ 5000 وحدة سكنية في صيغة البيع بالايجار “عدل”
- تخص المستفيدين من الحصة السابقة لبرحال : ترحيل 400 مستفيد من «السوسيال» إلى سكناتهم مطلع الصيف المقبل
- سيتم ذلك يوم الاثنين المقبل : المدير العام لسونلغاز يدشن تزويد الكاليتوسة بغاز المدينة
- محاربو الصحراء يطيرون اليوم إلى الغابون : فرصة ذهبية لجيل ذهبي لتتويج إفريقي طال انتظاره
- جراء رفع تسعيرة استغلال الأماكن بالمناطق الصناعية : أصحاب المطاعم المتنقلة يحتجون ويطالبون بإلغاء الزيادات
-
في إطار ميزانية 2017 ومشروع تخصيص مداخيلها الخاصة : بلدية عنابة تشرع في تطبيق زيادات الكراء واستغلال ممتلكاتها
-
جيجل / بسبب موجة الجفاف الطويلة واختلاط مياهها بمياه الصرف الصحي : حظر شرب مياه عدة ينابيع بسبب احتوائها على جرثومة خطيرة
-
2700 مدرسة تعاني والكرة في مرمى السلطات : الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر غياب التدفئة في المؤسسات التربوية
-
جيجل / فيما غطت الثلوج أغلب القمم الجبلية : طوابير أمام محلات بيع قارورات غاز البوتان ومركز أولاد صالح يرفع إنتاجه إلى المستوى الأقصى
-
صدور مرسوم تنفيذي يحدد مهامه وواجباته في الجريدة الرسمية : الأمين العام للبلدية يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية ومراقبة نشاط المجلس البلدي
-
دخلت حيز التنفيذ بالبلديات مطلع العام الجديد : إجراءات جديدة لاستخراج شهادة الإقامة لمنع التزوير
-
وفيما سيتنفس طالبو السكن بقسنطينة الصعداء : ولاية قسنطينة ستشهد في القريب العاجل توزيع سكنات بمختلف الصيغ
-
باتنة/ طرقات تصعب فيها حركة السير : تساقط أولى كميات الثلوج وفلاحو الولاية يستبشرون خيرا
- الثلوج تشل حركة المرور بتيزي وزو
- 145 مديرا يحتجون أمام مقرولاية المسيلة
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك