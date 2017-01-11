حملة لمقاطعة شراء البيض عبر الفايس بوك





أطلق الناشطون الاجتماعيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك حملة لمقاطعة شراء البيض الذي وصل سعره إلى 15 دج وذلك لمدة عشرة أيام بداية من أمس الأربعاء 11 جانفي إلى غاية 21 جانفي 2017 بهدف الضغط على السماسرة والمضاربين لتخفيض أسعار البيض خاصة أنه من المواد الحساسة ولا يحتمل التخزين وهذا بحسب ما جاء في نص حملة المقاطعة التي تم نشرها ومفادها المطالبة بعدم شراء البيض بداية 11 جانفي إلى غاية 21 جانفي 2017 الذي وصل سعره إلى 15 دج للبيضة الواحدة كما طالب أصحاب الحملة من المستهلكين بضرورة الالتزام بفترة المقاطعة من أجل تحقيق الأهداف ومحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار والمضاربة من طرف السماسرة وهذا يعتبر جزءا من الوعي لدى المستهلكين على اعتبار أن مقاطعة شراء المنتوج هو الحل الوحيد لمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

حورية فارح