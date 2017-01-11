الأمين العام للبلدية يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية ومراقبة نشاط المجلس البلدي





عادل أمين

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 16/320 المتضمن الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية وينص المرسوم الذي صدر في 13 ديسمبر 2016 على إلزام الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والدفاع عن المصالح الجماعية الإقليمية والمحافظة عليها.ويجب على البلدية حسب المرسوم أن تقوم بحماية أمينها العام من كل الضغوط والتهديدات والإهانات والقذف والشتم أو الاعتداء من أي نوع كان في شخصه أو لعائلته أو ممتلكاته أثناء أداء وظائفه كما يجب على الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية وتثمينها وعليه أيضا أن يتحلى بسلوك وسيرة يتناسبان والمسؤوليات الموكلة له. كما يكلف تحت سلطة «المير» بتحضير الاجتماعات ومتابعة تنفيذ مداولات المجلس وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية كما يلزم بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه ومن بين المهام الموكلة للأمين العام للبلدية ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين أداء مصالح البلدية كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.