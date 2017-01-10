أمطار وثلوج في ولايات وسط وشرق البلاد اليوم





مازوز بوعيشة

يرتقب أن تتهاطل بداية من اليوم أمطار على ولايات وسط وشرق البلاد، والتي تتجاوز 40 ملم وذلك حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.حيث أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن الأمطار ستتساقط على عدد من الولايات بوسط وشرق البلاد على غرار ولاية عنابة، الشلف، تيبازة، البليدة، عين الدفلى، المدية، الجزائر العاصمة، بودرداس، جيجل، سكيكدة، الطارف، أين سيكون هطول الأمطار على الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء ويتواصل إلى غاية منتصف اليوم الأربعاء، كما أشارت النشرية إلى تساقط ثلوج على المناطق الشمالية التي يتجاوز علوها 1000 متر حيث سيتجاوز سمك الثلوج 15 سم طيلة المدة المحددة بين التاسعة ليلا من يوم الثلاثاء إلى التاسعة صباحا من يوم الأربعاء، هذا وقد حددت النشرية الولايات التي ستعرف تساقط الثلوج وهي البيض، تيارت، النعامة، خنشلة، سطيف، أم البواقي، باتنة، جيجل، برج بوعريريج، بجاية، البويرة، الجلفة، تيزي وزو، المدية، البليدة.