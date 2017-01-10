شركات التأمين تشرع في تطبيق الزيادات في الأسعار





حورية فارح

شرعت مؤخرا شركات التأمين العمومية والخاصة في تطبيق الزيادات الجديدة الخاصة بأسعار مختلف أنواع التأمينات والمقدرة بـ 5 بالمئة وذلك تطبيقا للتعليمة المرسلة من طرف الاتحاد العام لشركات التأمين وإعادة التأمين خلال الأشهر القليلة القادمة.بهذا الخصوص والتي جاءت فيها نسبة الزيادة في أسعار التأمينات المقدرة بـ 20 بالمئة بداية من الفاتح جانفي 2017 إلى غاية جويلية 2018 وقد جاءت هذه الزيادة بناء على تقارير الاتحاد في مجال التأمين وعلى أن تكون الزيادات بنسب متعادلة حيث أن الزيادة الأولى ستكون بـ 5 بالمئة مع بداية جانفي 2017 والزيادة الثانية بنفس النسبة تدخل حيز التطبيق شهر جويلية 2017 والزيادة الثالثة أيضا بنسبة 5 بالمئة مع انطلاق سنة 2018 وأخرى ستكون بداية من شهر جويلية 2018 وأيضا بنسبة 5 بالمئة فمثلا التأمين السياحي هناك زيادة تقدر بـ 2500 دج وزيادات طفيفة في أسعار الأنواع الأخرى للتأمين.