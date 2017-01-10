زيادات جديدة في أسعار الفحص و الكشف الطبي





حورية فارح

شهدت أسعار الفحص والمعاينة الطبية لدى الأطباء الخواص والعامين زيادات جديدة منذ بداية السنة الحالية حيث أن سعر الفحص لدى المختصين أصبح يقدر ما بين 2000 و 2500 دج أي أن الزيادة قدرت بـ 500 دج حيث أن السعر السابق المعمول به على سبيل المثال كان 1500 دج أصبح 2000 دج والذي كان سعره 2000 دج أصبح 2500 دج والأطباء العامون أصبح سعر المعاينة الطبية يقدر بـ 1500 دج للمريض في حالة إجراء الأشعة فإن السعر يصبح بـ 3000 دج أي أن سعر الأشعة العادية هي الأخرى قد عرفت زيادة على سبيل المثال كان سعره بـ 1000 دج بالنسبة للتصوير الإشعاعي بينما الآن بـ 1500 دج وفي حالة إجراء أشعة الابتوغرافي ويسحبه فإن السعر يقدر بـ 3000 دج بالنسبة للأشعة وحدها إلى جانب سعر المعاينة حتى مست الزيادة كل أنواع الأشعة الطبية هذا وأرجع الأطباء الزيادات إلى أنها قانونية وخاصة أنه مع بداية العام قد شهدت العديد من الزيادات كالزيادة في أسعار كراء والزيادة في الضرائب وغيرها هذا ما جعل الأطباء يعتمدون زيادات جديدة في أسعار الكشف والمعاينات من أجل تغطية التكاليف وهذا في ما كشف مصدر مطلع بأن الزيادات التي أقرها الأطباء الخواص سواء العامون أو المختصون قد جاءت بناء على تقارير وتشاور ما بين مجلس الأطباء من أجل اعتماد تلك الزيادات وهي زيادات تعتبر قانونية والطبيب لديه الحق في تحديد سعر الفحص أو الكشف الطبي إلى جانب تحديد سعر الخدمات كالأشعة وهي تختلف من طبيب إلى آخر وكذلك بحسب الأجهزة المتواجدة فهناك أجهزة متطورة في الأشعة كالأجهزة ثلاثية الأبعاد 3D حيث بإمكانها إظهار الصورة بأكثر دقة.