شباب يشلون الطريق الولائي رقم 12

قام نهار أمس شباب من حيي عبد الحق بن حمودة و حمادي بولوداني « كيلوغ» الواقعين ببلدية فلفلة بحركة احتجاجية ، قاموا خلالها بغلق الطريق الولائي رقم 12 الذي يربط الجهة الشرقية للولاية بعاصمتها على مستوى الطريق المحاذي للمنطقة الصناعية الكبرى بالقرب من الحاجز الثابت للدرك الوطني بسبب تدهور مقطع الطريق الرابط بين مفترق طرق حي كل من مشتة لغواط و صالح شبل، هذا المقطع المتدهور بشكل كلي وذلك بسبب تواجد الحفر و البرك المائية، حيث يتحول في فصل الشتاء لبرك مائية ممزوجة بالأوحال ما يجعل استعمالها من المستحيلات، وما زاد في احتجاج السكان إقدام الناقلين الخواص مؤخرا على تحويل خط السير المفترض أن يكون عبر هذا المقطع نحو الطريق القديم الذي يتجاوزهم مخافة تعرضهم لأعطاب، ما يضطرهم للتنقل مسافات كبيرة بهدف الوصول لمواقف الحافلات وهو الأمر الذي يزداد صعوبة في الصباح الباكر أو في الليل باعتبار أن المنطقة تنتشر فيها الكلاب الضالة و لا تتوفر على الإنارة حيث يمكن التعرض للخطر.وسبق لنفس الأشخاص أن شنوا حركة احتجاجية مماثلة الأسبوع الماضي، حيث أمهلوا الجهات المعنية فترة قبل العودة للاحتجاج و غلقهم للطريق بالحجارة و المتاريس وجذوع الأشجار قبل أن ينتقل ممثلين عن مديرية الأشغال العمومية والذين قاموا بردم الحفر و البرك المائية وقدموا وعودا بتدخل سريع وحاسم لإنهاء مشكلة السكان.

حياة بودينار