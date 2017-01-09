جيجل تستفيد من 3500 وحدة سكنية جديدة بصيغة عدل

م. مسعود

علم من مصادر متطابقة أمس بأن وزارة السكن والعمران قررت منح ولاية جيجل حصة إضافية من سكنات عدل وذلك من أجل تغطية العجز الكبير الذي تعيشه الولاية فيما يتعلق بهذا الصنف من السكن والذي حرم الآلاف من المكتتبين من بلوغ مبتغاهم في الحصول على سكن ضمن هذه الصيغة التي حققت نجاحا منقطع النظير .وعلم من مصادر لا يرق إليها الشك بأن وزارة السكن قررت منح جيجل حصة إضافية قدرت بـ 3500 وحدة سكنية في إطار صيغة عدل وهو ما من شأنه أن يسمح للآلاف من المكتتبين في إطار عدل 1و2 والذين لازالوا في انتظار فرصتهم من الحصول على سكن يحفظ كرامتهم ويحقق لهم حلما انتظروه لسنوات طويلة.وكانت جيجل قد استفادت من نحو 2300 وحدة سكنية في إطار صيغة عدل والتي كلفت إحدى الشركات الصينية بانجازها عبر أربع مواقع بالولاية غير أن هذا العدد كان بعيدا عن عدد الطلبات التي قدرها مصدر من فرع الوكالة بجيجل بأكثر من 10 آلاف طلب.