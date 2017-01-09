منح سائقي سيارات الأجرة لافتات إشهارية والسماح للحافلات بتنظيم الرحلات

عادل أمين

أفادت مصادر (مطلعة) أن وزارة النقل والأشغال العمومية أبرقت أمس الاثنين إلى مديرياتها الولائية محتوى نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي الناقلين على مستوى كافة أنماط النقل البري للمسافرين بغرض الشروع في تنفيذ أهم القرارات التي تم التوصل إليها لفائدة الناقلين من اجل مساعدتهم على كسب هامش ربح إضافي بعد الزيادة في السعار الوقود. وكان اجتماع ممثلي الناقلين ووزارة النقل والأشغال العمومية كان قد توج بقرار تأجيل مناقشة الزيادة في التسعيرة مقابل النظر في العديد من المطالب التي كان الناقلين يطالبون الوزارة بتجسيدها ميدانيا وتخص كل الناقلين سواء كانوا سائقي سيارات الأجرة أو حافلات نقل المسافرين الآمر الذي استحسنه الناقلين الدين دعوا ممثلوا الوزارة على مستوى مديريات النقل بالولاية إلى الإسراع في تطبيق ما تم الاتفاق علية .رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين حسين بورابة أمس الاثنين أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على عدم رفع تسعيرة النقل في الوقت الحالي لكن بشروط. أهمها الإبقاء على تجميد منح كل الخطوط وتجميد منح دفتر استغلال نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة. كما تم إصدار تعليمة لجميع المعنيين على مستوى مديرية النقل والأمن والدرك الوطني لسماح منح تعامل نقل المسافرين بواسطة الحافلات رخصة استثنائية للرحلات بحيث أنه لكل ناقل لديه الحق في القيام برحلة خاصة نهاية الأسبوع من خلال نقل بعض الأشخاص إلى أماكن سياحية وهذا ما يساعد على زيادة مدخول الناقلين. فضلا عن وعود من قبل وزارة النقل بمنح سائقي سيارات الأجرة لافتات إشهارية مثل الحافلات إلى جانب هناك اتفاق على التنسيق مع وزارة المالية لتجديد حظيرة سائقي سيارات الأجرة .وكان ممثلي الناقلين في اجتماع لهم أول أمس الأحد اتفقوا مع ممثلي وزارة النقل والأشغال العمومية على عدم رفع تسعيرة النقل البري للمسافرين حاليا.