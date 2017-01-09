إنشاء موقع شبكة المقاولين الشباب

استحدثت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب خدمة جديدة على موقعها الالكتروني حيث تعمل حاليا على إنشاء شبكة للمقاولين الشباب ودلك لتسهيل الاتصال بينهم بغية الاستفادة من خبرات بعضهم البعض كما ستكون فضاء للتعريف بالمؤسسات الصغيرة ومختلف النشاطات الممارسة هدا إضافة إلى عدة إجراءات جديدة سيتم إطلاقها نهاية الشهر الجاري من بينها إدراج تطبيقات على الهواتف المحمولة لمتابعة الملفات والتسجيل لطلب العمل . وتأتي هذه الخدمة عقب إطلاق الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لعملية تسجيل طلبات العمل الكترونيا بأربع ولايات نموذجية والتي تعد في المرحلة التجريبية حيث تهدف إلى التقليل من التنقلات على مستوى الوكالات من خلال إدراج الطلبات عبر الانترنيت و فور دخول الموقع سيجد طالب العمل خانة مخصصة له يملأ فيها استمارة وينتظر ردا على إجابته فيما ينبغي على هذا الأخير التنقل مرة واحدة إلى الوكالة للتأكيد على طلبه وقد تم تخصيص خانة للمستخدمين الباحثين عن عمال.من جهة أخرى ذكر المدير العام للوكالة الوطنية مراد زمالي في تصريحات سابقة أن ما قيمته 292 مليار دج خصصت لمرافقة مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في تجسيد مشاريعها حيث أضاف المتحدث أن الوكالة مولت 23 ألفا و676 مشروعا خلال سنة 2015 فيما تم تمويل أزيد من 40 ألف مشروع إلى غاية نهاية سنة 2016.

حنان. ب