5 آلاف و600 وحدة جديدة بعنابة



تصوير فاتح قيدوم

كشفت أمس الاثنين مصادر مطلعة عن قائمة الولايات المعنية بتمويل إضافي لبرنامج سكنات عدل 02 يغطي 120 ألف وحدة سكنية لتصل بذلك عدد السكنات المسجلة ماليا في هذه الصيغة إلى 470 ألف سكن.

عادل أمين

ولاية الشلف 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية الأغواط 700 وحدة إضافية، ولاية أم البواقي 700 وحدة إضافية، ولاية باتنة 6 آلاف وحدة إضافي.، ولاية بسكرة ألف وحدة إضافية، ولاية بجاية 6 آلاف وحدة إضافية، ولاية البويرة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية البليدة 9 آلاف وحدة إضافية، ولاية تبسة ألف و600 وحدة إضافية، ولاية تلمسان ألفين و300 وحدة إضافية، ولاية تيارت 3 آلاف و500 وحدة إضافية، ولاية تيزي وزو 8 آلاف وحدة إضافية، ولاية الجلفة ألف و550 وحدة إضافية، ولاية جيجل 3 آلاف و 500 وحدة إضافية، ولاية سطيف 7 آلاف وحدة إضافية، ولاية سعيدة 702 وحدة إضافية، ولاية سكيكدة 6 آلاف وحدة إضافية، ولاية سيدي بلعباس 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية قالمة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية عنابة: 5 آلاف و 600 وحدة إضافية، ولاية قسنطينة 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية المدية 4 آلاف وحدة إضافية، ولاية مستغانم 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية مسيلة ألف و200 وحدة إضافية، ولاية معسكر 3 آلاف وحدة إضافية، ولاية ورقلة 850 وحدة إضافية.ولاية وهران 13 ألف وحدة إضافية، ولاية برج بوعريرج ألف و500 وحدة إضافية، ولاية بومرداس ألف و500 وحدة إضافية، ولاية الطارف ألف و400 وحدة إضافية، ولاية تيسمسيلت الف و500 وحدة إضافية.ولاية سوق أهراس ألفي وحدة إضافية. ولاية تيبازة 5 آلاف وحدة إضافية، ولاية عين الدفلى 450 وحدة إضافية، ولاية ميلة ألفي وحدة إضافية، ولاية عين تيموشنت ألف و600 وحدة إضافية، ولاية غرداية 42 وحدة إضافية، ولاية غليزان 800 وحدة إضافية.