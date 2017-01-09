حملة من التدابير الجديدة لتحسين وتنظيم الخدمات بالاستعجالات الطبية «لابن سينا»

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ترأس المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي عنابة بن سعيد عبد الله نبيل مؤخرا اجتماعا ضم الطاقم الطبي وشبه الطبي بمصلحة الاستعجالات لمستشفى ابن سينا، وهو ما نتج عنه جملة من التدابير الجديدة تدخل في إطار تحسين وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

مازوز بوعيشة

أوضح بيان صحفي للمركز الإستشفائي الجامعي عنابة، أن الهدف من اجتماع المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي والطاقم الطبي وشبه الطبي لمصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى ابن سينا هو عرض ودراسة إحصائيات سنة 2016، إضافة إلى تحديد المشاكل ومناقشة الحلول المطروحة حيث نتج عن هذا الاجتماع اتخاذ جملة من التدابير الجديدة والمتعلقة أساسا بتحسين وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى على مستوى مصلحة الاستعجالات، أين تقرر إعادة النظر في تنظيم وهيكلة مصلحة الاستعجالات الطبية، وإعادة تقسيم المصلحة إلى 3 أقسام، الأولى خاصة بالحالات الحرجة والتي يتم التكفل بها من طرف أطباء مصلحة الإنعاش والقسم الثاني مخصص للتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية من طرف الأطباء الأخصائيين، في حين سيتم تخصيص القسم الثالث للفحوصات العادية، هذا إضافة إلى ضمان المناوبة على مستوى الاستعجالات الطبية من طرف أطباء الإنعاش، وتطبيق نظام المناوبة الليلية في عدة مصالح على غرار مصلحة الطب الداخلي، مصلحة أمراض السكري وأمراض المعدة ومصلحة طب الأمراض العصبية من طرف الأطباء المقيمين، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التدابير الجديدة المتخذة تدخل في إطار تطبيق تعليمات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف والمتعلقة بتحسين وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية.